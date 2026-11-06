/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/வேன் மோதி கொத்தனார் பலி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:02 PM
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வேடசந்துார்: வடுகம்பாடி ஊராட்சி தேவகவுண்டனுாரைச் சேர்ந்தவர் ராஜா மகன் பூபதி 22.
இவரது நண்பர் பூத்தம்பட்டி செல்வம் மகன் சூர்யா 19. இருவரும் கேரளத்தில் கொத்தனார் வேலை செய்கின்றனர். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சொந்த ஊருக்கு டூவீலரில் வந்தனர். ஒட்டன்சத்திரம் – வேடசந்துார் ரோட்டில் ஒட்டநாகம்பட்டி பிரிவு பகுதியில் எதிரே வந்த பால் வேன் மோதியது. இருவரும் படுகாயமடைந்த நிலையில் பூபதி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். வேடசந்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.