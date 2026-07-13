/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ காங்., ஆலோசனை கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:33 AM
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செந்துறை: செந்துறையில் வடக்கு வட்டார காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில், ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது. இதற்கு வடக்கு வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர் பழனியப்பன் தலைமை வகித்தார்.
வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பழனிச்சாமி, ராஜ்கபூர், ராமகிருஷ்ணன், நகர தலைவர் அப்துல்காதர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். கூட்டத்தில் காமராஜர் பிறந்த நாள் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுவதுகுறித்து நிர்வாகிகளிடையே ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளபட்டது. இதில் கட்சி நிர்வாகிகள் துரைசாமி, அருமைநாதன், தங்கச்சாமி உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.