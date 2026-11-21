/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கொப்பரை தேங்காய் ஏலம்
ADDED : நவ 20, 2026 09:59 PM
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நத்தம்: நத்தம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் கொப்பரை தேங்காய் மறைமுக ஏலம் நடந்தது.
இளநிலை உதவியாளர் பாலமுருகன் தலைமை வகித்தார். தேங்காய் பருப்பின் தரத்திற்கேற்ப அதிகபட்சமாக கிலோ ரூ.154.50-, குறைந்தபட்சமாக ரூ.100-க்கு ஏலம் போனது. 3 ஆயிரத்து 642 கிலோ கொப்பரை தேங்காய்கள் வரப்பெற்றதில் ரூ.5.27 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது. மண்டி ஆய்வாளர் முத்துக்குமார், விவசாயிகள், உள்ளூர், வெளி மாவட்ட வியாபாரிகள் பங்கேற்றனர்.