/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ரயில் மோதி முதியவர் பலி
UPDATED : நவ 21, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:32 PM
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திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைரோடு- – அம்பாத்துரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் இடையே ஜல்லிபட்டி மீனாட்சிபுரம் கிராமத்துக்கு அருகே தண்டவாளத்தில் 60 வயது முதியவர் இறந்து கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் கொடைரோடு போலீசார் சம்பவ இடம் சென்று விசாரித்தனர்.
அதில் காலை 6:00 மணிக்கு அவ்வழியே வந்த நபர் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றபோது மதுரை- பெங்களூரு வந்தே பாரத் ரயில் மோதி இறந்தது தெரிந்தது. முதியவரை பற்றிய விவரங்கள் தெரியாததால் உடலை மீட்டு திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.