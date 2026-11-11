/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கொடைக்கானலில் அதிக மழை பதிவு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:58 AM
அ நிறம் | அளவு
திண்டுக்கல்: மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. அதன்படி நேற்று முன்தினமும் பரவலாக மழை பெய்தது. திண்டுக்கல் மாநகர், காமாட்சிபுரம், வேடசந்துார் பகுதிகளில் மழை இல்லாத நிலையில் அதிகபட்சமாககொடைக்கானல் பிரையன்ட் பூங்காவில் 29.60 மி.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது.
நேற்று முன்தினம் (நவ.,8) காலை 8:00 முதல் நேற்று காலை 8:00 மணி வரை பதிவான மழையளவு: நத்தம் தாலுகாவில் 6:00மி.மீ., நிலக்கோட்டையில் 4.60 மி.மீ., சத்திரப்பட்டியில் 5.00 மி.மீ., பழநியில் 3.0 மி.மீ., கொடைக்கானல் ரோஜா கார்டனில் 20 மி.மீ., பிரையன்ட் பூங்காவில் 29.60 மி.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது. மொத்த மழைப் பதிவு 68.20 மி.மீ.,