/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை மறுதினம் (நவ.12) மின்தடை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:40 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:55 PM
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(காலை 10:00 - மதியம் 3:00 மணி)பிள்ளையார்நத்தம், நி.பஞ்சம்பட்டி, ஆலமரத்துப்பட்டி, போக்குவரத்து நகர், ஏ.வெள்ளோடு, நரசிங்கபுரம், கலிக்கம்பட்டி, முன்னிலைக்கோட்டை, தோமையார்புரம், மில்ஸ் காலனி, குட்டியபட்டி பிரிவு, பித்தளைப்பட்டி, அனுமந்திராயன்கோட்டை, மைலாப்பூர், குட்டத்துப்பட்டி, அன்னை நகர், சாமியார்பட்டி, வட்டப்பாறை, சரவணா மில், சுதனாகியபுரம், ஆதிலட்சுமிபுரம், சீவல்சரகு, வக்கம்பட்டி, மைக்கேல்பட்டி, கும்மம்பட்டி.