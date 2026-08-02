/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ முத்துப்பல்லக்கில் பெருமாள் வீதியுலா
ADDED : ஆக 02, 2026 01:37 AM
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வடமதுரை: வடமதுரை சவுந்தரராஜப் பெருமாள் கோயிலில் ஜூலை 21ல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கிய 13 நாள் ஆடித்திருவிழா இன்று இரவுடன் நிறைவடைகிறது. முக்கிய நிகழ்ச்சிகளாக ஜூலை 27ல் திருக்கல்யாணம், 29ல் தேரோட்டம் நடந்தது.
திருவிழாவில் இரவு முழுவதும் பெருமாள் பல்லக்கில் தரிசனம் வழங்கும் வசந்தம் முத்துப்பல்லக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு நடந்தது.
சன்னதியில் இருந்து சிறப்பு அலங்காரத்துடன் முத்துப்பல்லக்கில் புறப்பட்ட பெருமாளை நான்கு ரத வீதிகளிலும் காத்திருந்த பக்தர்கள் அபிஷேக, தீபாராதனை செய்து வழிபட்டனர். அதிகாலை சுவாமி சன்னதி திரும்பினார்.