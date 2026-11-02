/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/தேய்பிறை சஷ்டி பூஜை
UPDATED : நவ 01, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:24 PM
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கன்னிவாடி:
தருமத்துப்பட்டி அருகே சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், தேய்பிறை சஷ்டியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
பால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, விசேஷ மலர் அலங்காரத்துடன் சிறப்பு பூஜை, மகா தீபாராதனைகள் நடந்தன. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். கசவனம்பட்டி மவுனகுரு சுவாமி கோயில், செம்பட்டி கோதண்டராம விநாயகர் கோயில், சின்னாளபட்டி சதுர்முக முருகன் கோயிலில், சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடந்தன.