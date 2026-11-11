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நாளை மறுதினம் (நவ.,12) மின் நுகர்வோர் குறைதீர் முகாம்

நாளை மறுதினம் (நவ.,12) மின் நுகர்வோர் குறைதீர் முகாம்

UPDATED : நவ 10, 2026 06:40 PM

ADDED : நவ 10, 2026 06:13 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 06:40 PM ADDED : நவ 10, 2026 06:13 PM

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வேடசந்துார்: வேடசந்துார், குஜிலியம்பாறை தாலுகாக்களை சேர்ந்த மின் நுகர்வோர்களுக்கான சிறப்பு குறைதீர் முகாம் வேடசந்துார் செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நாளை மறுதினம் (நவ.,12) காலை 11:00 மணிக்கு நடக்க உள்ளது.

இம்முகாமில் பொதுமக்கள், விவசாயிகள், வியாபாரிகள் பங்கேற்று தங்களது கோரிக்கைகள், புகார்களை தெரிவிக்கலாம் என செயற்பொறியாளர் முத்துப்பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

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