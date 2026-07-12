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பழநி மடம் நிலம் பத்திரப்பதிவு வி.ஹெச்.பி., கண்டனம்
பழநி மடம் நிலம் பத்திரப்பதிவு வி.ஹெச்.பி., கண்டனம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:00 AM
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ஆயக்குடி: பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலம் தனிநபர்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளதற்கு வி.ஹெச்.பி., மாநில இணைப்பொதுச்செயலாளர் சந்திரசேகரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது:
முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில் தமிழகத்தின் பல இடங்களில் கோயில் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன. நீதிமன்ற உத்தரவின் படி பல இடங்களில் அவை மீட்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது த.வெ.க., ஆட்சியில் பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் நிலத்தை தனிநபர்களுக்கு பதிவு செய்து கொடுப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. பழநி கோயிலுக்கு ஒப்படைக்க வேண்டிய இடத்தை ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் ஒப்படைப்பது போல் உள்ளது. பத்திரப்பதிவை வாபஸ் பெற வேண்டும். தவறும் நிலையில் மாநில அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றார்.