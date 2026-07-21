/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ 1.4 டன் ரேஷன் அரிசி கடத்திய 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:35 AM
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தாராபுரம்; தாராபுரம் பகுதியில் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் நடப்பதாக கிடைத்த தகவலின்படி, திருப்பூர் மாவட்ட உணவு பொருள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், தாராபுரம் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் சோத-னையில் ஈடுபட்டனர். குண்டடம் அருகே மாருதி ஆம்னி வேனில், ரேஷன் அரிசியை மூட்டை, மூட்டையாக கொண்டு சென்றது தெரிந்தது.
அரிசி கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக ரவி, 42, மாசாணம், 49, ஆகியோரை கைது செய்து, ரேஷன் அரிசி மற்றும் டூவீலர், மாருதி வேனை பறிமுதல் செய்தனர்.