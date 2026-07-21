டவுன் பஞ்., துணை தலைவர் இ.ஓ.,வை கண்டித்து போராட்டம்
டவுன் பஞ்., துணை தலைவர் இ.ஓ.,வை கண்டித்து போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:34 AM
ஈரோடு; ஈரோடு மாவட்டம் அரச்சலுார் டவுன் பஞ்.,ல் தி.மு.க.,வை சேர்ந்த தலைவர் விஜயகுமார் தலைமையில் நேற்று கூட்டம் நடந்தது. இதில் ம.தி.மு.க., கவுன்சிலரும், துணை தலைவருமான துளசிமணி, செயல் அலுவலர் மணிகண்டனை பார்த்து பேசியதாவது: கடந்த மார்ச், 4ல் மன்ற கூட்டத்தில் தலைவர் விஜயகுமார், கவுன்சி-லர்கள் என்னை தாக்க முயன்றனர். இதனால் உள்-ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டேன். அன்றைய கூட்டம் நடைபெறவில்லை. செயல் அலுவலரும் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டதாக தெரிவித்-திருந்தார். தற்போது 'மினிட் புத்தகத்தை' பார்த்தால், அன்று கூட்டம் நடத்தப்பட்டதாகவும், பல்வேறு பொருட்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பதில் கூற வேண்டும், என்றார்.
செயல் அலுவலர் மணிகண்டன், ''மன்ற கூட்-டத்தை நடத்துவதும், ரத்து செய்வதும் தலைவர் சார்ந்த விஷயம். இதில் எனக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை,'' என்றார். செயல் அலுவலர் அலட்சிய-மாக பதில் கூறுவதாக கூறி துளசிமணி, உள்ளி-ருப்பு போராட்டத்தை துவங்கினார். செயல் அலு-வலர் உட்பட உதவி இயக்குனர் (டவுன் பஞ்.,) சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும், இரவிலும் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை தொடர்ந்தார்.இதுபற்றி துளசிமணி கூறும்போது, ''எனக்கு உரிய நியாயம் கிடைக்கும் வரை போராட்டத்தை தொடர்வேன்,'' என்றார்.