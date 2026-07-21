/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ மது கடைகளை அகற்ற 'வீ த லீடர்ஸ்' மனு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:36 AM
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ஈரோடு; 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பை சேர்ந்த சரவணன், சத்யா, சுதா பூங்கோதை உட்பட பலர், ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வழங்கிய மனுவில் கூறியதாவது: பள்ளி, கல்லுாரி, கோவில்கள், மருத்துவமனை அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடை-களை அகற்றப்பட வேண்டும்.
அந்த அடிப்படையில், பெருந்துறை யூனியன் ஈங்கூரில் அமைந்துள்ள டாஸ்மாக் கடை எண்: 3900, அம்மாபேட்டை யூனியன் சென்னம்பட்டி சந்-தைப்பேட்டையில் கடை எண்: 3952 ஆகியவை, பள்ளி, வழிபாட்டு தலம், மருத்துவமனை, பிர-தான சாலைக்கு அருகே உள்ளது. கலெக்டர் அவ்-விடத்தை ஆய்வு செய்து அகற்ற வேண்டும். இவ்-வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.