/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/கஞ்சாவுடன் 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 06, 2026 05:27 AM
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மொடக்குறிச்சி:எழுமாத்துாரை
அடுத்த காகம் முத்தையன்வலசை சேர்ந்த தங்கமுத்து மகன் ஸ்ரீசஞ்சய்,
20; அய்யகவுண்டன்பாளையம் வாய்க்கால் பகுதியில் சந்தேகத்துக்கு
இடமாக திரிந்தவரிடம், மொடக்குறிச்சி போலீசார் சோதனை செய்தனர்.
அவரிடம், 200 கிராம் கஞ்சா இருந்தது. கைது செய்து கஞ்சாவை பறிமுதல்
செய்தனர்.
* ஈரோடு வீரப்பம்பாளையம் ஜங்ஷன் பகுதியை சேர்ந்த
ரவிச்சந்திரன் மகன் அபினேஷ், 26; இவரிடம் வீரப்பன்சத்திரம் போலீசார்
சோதனை செய்ததில், 300 கிராம் கஞ்சா சிக்கியது. அபினேஷை கைது செய்து,
கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.