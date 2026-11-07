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கஞ்சாவுடன் 2 பேர் கைது

கஞ்சாவுடன் 2 பேர் கைது

ADDED : நவ 06, 2026 05:27 AM

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ADDED : நவ 06, 2026 05:27 AM

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மொடக்குறிச்சி:எழுமாத்துாரை அடுத்த காகம் முத்தையன்வலசை சேர்ந்த தங்கமுத்து மகன் ஸ்ரீசஞ்சய், 20; அய்யகவுண்டன்பாளையம் வாய்க்கால் பகுதியில் சந்தேகத்துக்கு இடமாக திரிந்தவரிடம், மொடக்குறிச்சி போலீசார் சோதனை செய்தனர். அவரிடம், 200 கிராம் கஞ்சா இருந்தது. கைது செய்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.

* ஈரோடு வீரப்பம்பாளையம் ஜங்ஷன் பகுதியை சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் மகன் அபினேஷ், 26; இவரிடம் வீரப்பன்சத்திரம் போலீசார் சோதனை செய்ததில், 300 கிராம் கஞ்சா சிக்கியது. அபினேஷை கைது செய்து, கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.

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