நம்பியூரில் 27 மி.மீ., மழை

ADDED : நவ 07, 2026 05:39 AM
ஈரோடு,:ஈரோடு மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் பரவலாக பல இடங்களில் மழை பெய்தது.
நேற்று
காலை நிலவரப்படி மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக, நம்பியூரில், 27.6
மி.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது. பிற இடங்களில் பெய்த மழை விபரம்
(மி.மீ.,ல்): கொடிவேரி அணை-27.6, குண்டேரிப்பள்ளம் அணை-12.6,
பெருந்துறை-12, கோபி-11.4, இலந்தை
குட்டைமேடு-8.4,
சத்தியமங்கலம்-6, பவானி-5, பவானிசாகர் அணை-4.2, கவுந்தப்பாடி-2.2,
வரட்டுப்பள்ளம் அணை-1.6, சென்னிமலை-1. மழையால் பவானி யூனியனில் ஒரு
வீடு சேதமடைந்ததாக, வருவாய் துறையினர் தெரிவித்தனர்.
* ஈரோடு
மாநகரில் நேற்று காலை வழக்கத்தை விட வெயில் தாக்கம் சற்று குறைந்தே
காணப்பட்டது. மதியம், 1:45 மணியளவில் திடீரென சாரல் மழை பெய்தது. 15
நிமிடங்கள் வரை நீடித்தது. இதேபோல் மாலையில், 6:25 மணிக்கு காற்றுடன்
துவங்கிய சாரல் மழை, 6:50 மணி வரை பெய்தது.