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விவசாய தோட்டங்களில் ஒயர் திருடிய 3 பேர் கைது

விவசாய தோட்டங்களில் ஒயர் திருடிய 3 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:44 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:44 AM

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மொடக்குறிச்சி:மொடக்குறிச்சி கோவிந்தம்பாளையத்தை சேர்ந்த விவசாயி வடிவேல், 49; இவரது தோட்டத்து கிண்ற்று மின் மோட்டாரில், 300 மீட்டர் ஒயர் திருட்டு போனது. குற்றவாளிகளை மொடக்குறிச்சு போலீசார் தேடி வந்தனர்.

இந்நிலையில் மலையம்பாளையம் சோளங்காபாளையம் ஜீவா, 22; எழுமாத்துார் வண்ணம்பாறை வேலவன் நகர் முத்துவேல், 26; மொடக்குறிச்சி காமராஜர் வீதி மணிகண்டன், 26, ஆகியோரை மொடக்குறிச்சி போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில் மூவரும் கூலி தொழிலாளர் என்பது தெரிந்தது. மூவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனர்.

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