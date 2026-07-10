/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ விவசாய தோட்டங்களில் ஒயர் திருடிய 3 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:44 AM
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மொடக்குறிச்சி:மொடக்குறிச்சி
கோவிந்தம்பாளையத்தை சேர்ந்த விவசாயி வடிவேல், 49; இவரது தோட்டத்து
கிண்ற்று மின் மோட்டாரில், 300 மீட்டர் ஒயர் திருட்டு போனது.
குற்றவாளிகளை மொடக்குறிச்சு போலீசார் தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில்
மலையம்பாளையம் சோளங்காபாளையம் ஜீவா, 22; எழுமாத்துார்
வண்ணம்பாறை வேலவன் நகர் முத்துவேல், 26; மொடக்குறிச்சி காமராஜர்
வீதி மணிகண்டன், 26, ஆகியோரை மொடக்குறிச்சி போலீசார் கைது
செய்தனர். விசாரணையில் மூவரும் கூலி தொழிலாளர் என்பது தெரிந்தது.
மூவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, மாவட்ட சிறையில்
அடைத்தனர்.