நல்லாசிரியர் விண்ணப்பம் விசாரிக்க 3 குழு அமைப்பு

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:52 AM
ஈரோடு:தேசிய,
மாநில நல்லாசிரியர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கும் ஆசிரியர்கள்
குறித்து விசாரித்து அறிக்கை சமர்பிக்க ஈரோடு மாவட்டத்தில் மூன்று
குழுக்கள் பள்ளி கல்வி துறையால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும்
அரசு பள்ளிகளை பொறுத்தவரை தொடக்க நிலை-நடுநிலை, உயர்நிலை,
மேல்நிலை என 3 பிரிவாக பிரித்து பள்ளியில் மாணவர்கள் சேர்க்கை,
தேர்ச்சி விகிதம், உள் கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை கணக்கில்
கொண்டு பள்ளிகளுக்கு காமராஜர் விருது வழங்கப்படுகிறது.
பள்ளியின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேலும் மேம்படுத்தி கொள்ள
வசதியாக, தேர்வு செய்யப்படும் பள்ளிகளுக்கு விருது தொகை
வழங்கப்படும்.
இந்தாண்டு தொடக்கநிலை-நடுநிலை பள்ளி அளவில்
நான்கு பள்ளிகள், உயர்நிலை, மேல்நிலை பள்ளிகளில் தலா 2 பள்ளிகள்
விருதுக்கு விண்ணப்பித்து உள்ளன.
உயர்நிலை, மேல்நிலையில் தலா
ஒரு பள்ளி தேர்வு செய்யப்படும். தொடக்க நிலை-நிலை பள்ளி அளவில் 2
பள்ளிகள் தேர்வு செய்யப்படும். விருதுக்கான சிறந்த பள்ளியை தேர்வு
செய்வதற்கான குழுவில் சி.இ.ஓ., உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் இடம்
பெற்றுள்ளனர். இக்குழுவினர் விரைவில் விண்ணப்பித்த பள்ளிக்கு
சென்று ஆய்வு செய்வர்.
* இதே போல் ஆண்டுதோறும் செப்.5 ஆசிரியர்
தினத்தில் நல்லாசிரியர் விருது, ஆசிரியர்களுக்கு
வழங்கப்படுகிறது. இம்முறை தேசிய அளவிலான டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்
விருதுக்கு ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருந்து ஒன்பது பேர்
விண்ணப்பித்துள்ளனர். இவர்களிடம் ஈரோடு சி.இ.ஓ., உள்ளிட்ட மூவர்
குழுவினர் விசாரணை நடத்தி, நேரில் சென்று ஆய்வு செய்வர். இதில் மூன்று
பேர் வரை தேர்வு செய்து மாநில தேர்வுக்குழுவுக்கு அனுப்பி வைப்பர்.
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மாநில அளவிலான டாக்டர் ராதா கிருஷ்ணன் விருதுக்கு
விண்ணப்பித்தவர்களை விசாரிக்க சி.இ.ஓ., டி.இ.ஓ., உள்ளிட்ட ஆறு பேர்
குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவினர் விண்ணப்பித்த
ஆசிரியர்களிடம் விசாரணை நடத்துவர். மாநில அளவிலான விருது, 12
பேருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கு ஆசிரியர்கள் ஆன்லைனில்
விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். விண்ணப்பிக்கும் தேதி நிறைவு
பெற்றவுடன் விசாரணை குழு விசாரணையை துவங்குவர் என பள்ளி கல்வி
துறையினர்
தெரிவித்தனர்.