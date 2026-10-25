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தாசில்தார்கள் 6 பேர் இடமாற்றம்

தாசில்தார்கள் 6 பேர் இடமாற்றம்

ADDED : அக் 24, 2026 06:13 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 06:13 AM

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ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஆறு தாசில்தார்களை இடமாற்றம் செய்து கலெக்டர் கந்தசாமி உத்தரவிட்டார்.

இதன்படி டாஸ்மாக் உதவி மேலாளர் (சில்லரை வணிகம்) ரவிச்சந்திரன் - பெருந்துறை தாசில்தாராகவும், பெருந்துறை தாசில்தார் செல்வகுமார் - ஈரோடு மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளராகவும், இப்பணியில் இருந்த ஜாகீர் உசேன் - ஈரோடு சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தாசில்தாராகவும் மாற்றப்பட்டார். ஈரோடு சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தாசில்தார் கணேசன் - டாஸ்மாக் உதவி மேலாளர் (சில்லரை வணிகம்) பணிக்கும், கோபி கோட்ட கலால் அலுவலர் கவியரசு - கோபி ஆர்.டி.ஓ., நேர்முக உதவியாளராகவும், இப்பணியில் இருந்த கேசவமூர்த்தி - பெருந்துறை சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தாசில்தாராகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

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