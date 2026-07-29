ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை ஒப்படைக்க முறையீடு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:23 AM
ஈரோடு; தலித் விடுதலை இயக்க மாநில தலைவர் கருப்-பையா தலைமையில், அந்தியூர் தாலுகா மாத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்த பயனாளிகள், ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், டி.ஆர்.ஓ., சாந்தகுமாரிடம், மனு வழங்கி கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் கோவை, ஈரோடு மாவட்டங்களில், 'கிராம நிலக்குடியேற்ற கூட்டுறவு சங்கங்கள்' பல இடங்களில் மக்களால் பதிவு செய்து ஏற்படுத்தப்-பட்டது.பட்டியலின மக்கள், ஏழைகள் இதில் உறுப்பின-ராகி, நுாற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களை பெற்று, விவசாயம், வாழ்விடமாக பயன்படுத்-தினர். இதுபோன்ற நிலங்கள்,
பஞ்சமி நிலங்கள் தனி நபர் ஆக்கிரமிப்பில் உள்-ளன. இந்த வகையில் ஈரோடு மாவட்டம் அத்-தாணி, அந்தியூர், மாத்துார் கிராமங்களில் நிலக்-குடியேற்ற சங்கத்தில் பல நுாறு பயனாளிகள் உள்ளனர். மாத்துார் கிராமத்தில், 250 ஏக்கர் நிலம் இலவசமாக வழங்க முயன்று, இதுவரை வழங்-கப்படாமல் தனி நபர் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளன.
அதுபோல அப்பகுதி யில், 1,500 ஏக்கருக்கு மேல் உள்ள நிலங்கள், வருவாய் துறை, வனத்துறை நிலம் எனக்கூறி தவிர்க்கின்றனர். அரசு தலை-யிட்டு, உரிய
பயனாளிகளுக்கு நிலங்களை வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறினர்.