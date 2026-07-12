அமைச்சர், எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு பாராட்டு விழா

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:55 AM
ஈரோடு:ஈரோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், தமிழக கைத்தறி துணிநுால் மற்றும் கதர் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, ஈரோடு மேற்கு எம்.எல்.ஏ., ஆனந்த் மோகனுக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது. இதில் அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பேசியதாவது:
முதல்வர் விஜய் தலைமையில் தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. அவர் நல்லாட்சியில் ஈரோட்டு மக்களுக்கு நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வருவோம். எங்களது ஆட்சி அமைவதற்கு உங்களைப் போன்ற ஜென்சி தலைமுறையினரும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்று, மாணவ, மாணவியரை பாராட்டினார். மாணவர்கள் நன்கு படித்து வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார். விழாவுக்கு தி முதலியார் எஜுகேஷன் டிரஸ்ட் தலைவர் ராஜமாணிக்கம் தலைமை தாங்கினார். ஈரோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி செயலர் மற்றும் தாளாளர் பாலுச்சாமி முன்னிலை வகித்தார். இயக்குனர் வெங்கடாசலம் வரவேற்றார். டிரஸ்ட் பொருளாளர் மருத்துவர் விஜயகுமார், இணை செயலாளர் அருண்குமார் பாலுசாமி, கல்லுாரி முதல்வர் சங்கர சுப்பிரமணியன் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.