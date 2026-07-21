/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கொடுமுடி கோவிலில் பரிகார கொள்ளை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:28 AM
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ஈரோடு; கொடுமுடி ஏமகண்டனுாரை சேர்ந்த பாலசுப்பி-ரமணியன் தலைமையில், ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மனு வழங்கி கூறியதாவது:
கொடுமுடி மகுடேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் வீரநாராயண பெருமாள் கோவிலில் நிர்வாக சீர்-கேட்டை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டும். கொடு-முடி நகரிலும், கோவில் இடம், நீர் நிலை ஆக்கிர-மிப்புகளை அகற்ற வேண்டும். கோவில் பகுதியில் பரிகாரம் என்ற பெயரில் பணம் பறிப்பது, செயல் அலுவலர், அலுவலர்கள், குருக்கள், புரோக்கர்கள் போன்றோர் சேர்ந்து பக்தர்களிடம் மோசடியில் ஈடுபடுகின்றனர். தற்காலிக கொட்டகை அமைத்து, பரிகாரம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும். அனைத்து பணியாளர்கள், குருக்கள், கோவில் சார்ந்த ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கும் அடையாள அட்டை வழங்கிட வேண்டும். போலி நபர், புரோக்கர் நடமாட்டத்தை ஒழிக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறினர்.