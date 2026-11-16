/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/இடைத்தேர்தலுக்கு குழு தி.மு.க., இளைஞரணி முடிவு
ADDED : நவ 15, 2026 06:25 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க., இளைஞரணி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம்,
மாவட்ட அமைப்பாளர் திருவாசகம் தலைமையில் ஈரோட்டில் நேற்று நடந்தது.
தெற்கு மாவட்ட செயலர் முத்துசாமி பேசினார்.
எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி
பிறந்த நாளான வரும், 27ல் மாவட்டம் முழுவதிலும் இளைஞரணி நிர்வாகிகள்
ஒருங்கிணைந்து நிகழ்ச்சி நடத்தி, நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வேண்டும்.
பெருந்துறை சட்டசபை தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில்,
முழு ஈடுபாட்டுடன் களப்பணி ஆற்ற வேண்டும்.
அதற்காக அனைத்து நிலை
நிர்வாகிகள் பட்டியலை தயாரித்து, தொகுதிக்கான குழுவை நியமித்து
ஆயத்த பணிகளை துவங்க தீர்மானம் நிறைவேற்றினர். கூட்டத்தில்
நிர்வாகிகள் சந்திரகுமார், சின்னையன், பழனிசாமி,
சுப்பிரமணியம், சீனிவாசன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.