தெப்பகுளத்தை சீரமைக்க தண்ணீர் வெளியேற்றம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:38 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
வீரப்பன்சத்திரத்தில் தெப்பகுளம் உள்ளது. நுாற்றாண்டு பழமையான
கோவில் குளத்தை சுற்றி ஏராளமான வீடுகள் உள்ளன. கடந்த காலங்களில்
குளத்துக்குள் விழுந்து ஆண், பெண்கள் தற்கொலை செய்வது
வாடிக்கையானதாக இருந்தது.
இதனை தவிர்க்க அ.தி.மு.க., ஆட்சியில்,
குளத்தை சுற்றி, சுற்றுச்சுவர் இல்லாத இடங்களில் கம்பி வேலி
போடப்பட்டது. இந்நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன் சுற்றுச்சுவரின்
ஒரு பகுதி இடிந்து குளத்துக்குள் விழுந்தது. நிலத்தடி நீருக்கு
பிரதானமாக உள்ள குளத்தை சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதையடுத்து
சுற்றுச்சுவரை மீண்டும் கட்ட ஏதுவாக மாநகராட்சி சார்பில்
சீரமைப்பு பணி துவங்கி உள்ளது. இரு நாட்களாக குளத்தில் உள்ள நீரை
மோட்டார் மூலம் உறிஞ்சி வெளியேற்றும் பணி நடக்கிறது. குறிப்பிட்ட
அளவு நீரை வெளியேற்றிய பின் சுற்றுச்சுவர் சரிந்த பகுதிகளில்
மட்டும் சீரமைப்பு செய்யப்படவுள்ளது.