/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/டிரோன்கள் பறக்க தடை
ADDED : நவ 02, 2026 06:13 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
கலெக்டர் கந்தசாமி விடுத்துள்ள செய்தி குறிப்பு: தமிழக முதல்வர்
விஜய், அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க, ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு சாலை
மார்க்கமாக நாளை வருகிறார்.
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கல்லுாரியில் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. அப்பகுதி மற்றும் அதை
சுற்றியுள்ள பகுதி, முதல்வர் பயணம் செய்யும் முதன்மை பாதை வழிகளில், 2
கி.மீ., சுற்றளவில் டிரோன்கள் மற்றும் இதர ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கள்
பறக்க தடை விதிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு செய்தி குறிப்பில்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.