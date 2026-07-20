/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/போதை மாத்திரை; 3 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:53 AM
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அந்தியூர்:அந்தியூர்
அருகே குந்துபாயூர், தவிட்டுப்பாளையம், புதுப்பாளையத்தில்,
அந்தியூர் போலீசார் நேற்று சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது
குந்துபாயூரை சேர்ந்த ஜாபர் அலி, 21; தவிட்டுப்பாளையம் வேங்கையன்
வீதி விக்னேஷ், 26; புதுப்பாளையம் வ.உ.சி., நகர் ஞானராஜ், 31; ஆகியோர்
வீட்டில் சோதனையிட்டபோது, போதை மாத்திரை விற்பனைக்கு
வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. மூவரிடமும், 30 மாத்திரைகளை
பறிமுதல் செய்து, மூவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.