சிறுமி கர்ப்பம்; பெயின்டர் கைது

ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:28 AM
கோபி: சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய பெயின்டரை, கோபி அனைத்து மகளிர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோபி அருகே கடத்துாரை சேர்ந்தவர் வெள்ளியங்கிரி, 37. பெயின்டர்; கடந்த மார்ச் மாதம், அதே பகுதியை சேர்ந்த, 15 வயது சிறுமி வீட்டுக்குள் தனியாக துாங்கி கொண்டிருந்தார். அப்-போது வீட்டுக்குள் நுழைந்து, செலோ டேப்பால் வாயை அடைத்து, கட்டாயப்படுத்தி சிறுமியிடம், பாலியல் ரீதியாக வெள்ளியங்கிரி அத்துமீறினார். மேலும் அதுகுறித்து வெளியே கூறினால், கொன்று விடுவதாக மிரட்டியுள்ளார்.சிறுமி தனது பெற்றோரிடம், நடந்த சம்பவத்தை கூறியுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், கோபி அரசு மருத்துவம-னையில் பரிசோதித்த போது, சிறுமி கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிய-வந்தது. இதுகுறித்து, ஈரோடு மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தின் பெண் அதிகாரி ஒருவர் கொடுத்த புகாரின்படி, கோபி அனைத்து மகளிர் போலீசார், வெள்ளியங்கிரியை நேற்று கைது செய்தனர். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி பிளஸ் 1 படிப்பது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.