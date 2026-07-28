ஆட்டோ டிரைவர் வீட்டில் கைவரிசை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:31 AM
பெருந்துறை; விஜயமங்கலம், பகளவூரை சேர்ந்தவர் லோக-நாதன், 35, ஆட்டோ டிரைவர். கோவில் திருவி-ழாவுக்கு குடும்பத்துடன் சென்றவர், நேற்று முன்-தினம் வீடு திரும்பினார். வீட்டின் பூட்டு உடைக்-கப்பட்டிருந்தது.
உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, பீரோவில் வைத்து இருந்த ஒரு பவுன் தங்க காசு, கால் பவுன் மோதிரம் திருட்டு போனது தெரிய வந்தது. லோகநாதன் புகாரின்படி பெருந்துறை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வெள்ளாடுகள் திருட்டுவிஜயமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் சுப்பையன், 77; சரளையில் உள்ள தோட்டத்தில் வெள்ளாடு வளர்த்து வருகிறார். ஆடுகளை அடைக்கும் பட்-டியில் 'சிசிடிவி' கேமரா பொருத்தியுள்ளார். நேற்று முன்தினம் பட்டிக்கு சென்றபோது நான்கு ஆடுகளை காணவில்லை.
கேமராவை ஆய்வு செய்ததில் நள்ளிரவில் வந்த ஆசாமிகள் திருடி சென்றது தெரிய வந்தது. பக்-கத்து தோட்டத்தில் வசிக்கும் கோபால் என்பவ-ருக்கு சொந்தமான ஒரு வெள்ளாடும் காண-வில்லை. புகாரின்படி பெருந்துறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.