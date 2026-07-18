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கைத்தறித்துறை உதவி இயக்குனர்கள் மாற்றம்

கைத்தறித்துறை உதவி இயக்குனர்கள் மாற்றம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:23 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:23 AM

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ஈரோடு:தமிழகத்தில் கைத்தறித்துறை உதவி இயக்குனர்கள், 17 பேர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.

இதன்படி ஈரோடு சரக உதவி இயக்குனர் பெ.சரவணன் - திருச்செங்கோடு சரகம், கரூர் சரக உதவி இயக்குனர் அ.பழனிக்குமார் - விருதுநகர் சரகத்துக்கும் மாற்றப்பட்டனர்.

விருதுநகர் சரக உதவி இயக்குனர் பி.வெங்கடேசலு - ஈரோடு சரக உதவி இயக்குனராகவும், திண்டுக்கல் சரக உதவி இயக்குனர் வி.கார்த்திகேயன் - சேலம் உதவி அமலாக்க அலுவலராகவும், சேலம் உதவி அமலாக்க அலுவலர் எம்.எஸ்.கே.சூர்யா - சேலம் பட்டு கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்க உதவி இயக்குனர் மற்றும் செயலாட்சியராகவும், இப்பொறுப்பில் இருந்த சுகன்யா - கரூர் சரக உதவி இயக்குனராகவும், திருச்செங்கோடு சரக உதவி இயக்குனர் மற்றும் கோவிந்தன்பாளையம் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்க செயலாட்சியர் தமிழ்செல்வன் - வேலுார் சரக உதவி இயக்குனராகவும், வேலுார் சரக உதவி இயக்குனர் என்.ஸ்ரீவிஜயலட்சுமி - திருச்செங்கோடு உதவி அமலாக்க அலுவலராகவும், திருச்செங்கோடு உதவி அமலாக்க அலுவலர் ஏ.காமராஜ் - திருச்செங்கோடு உதவி இயக்குனர் மற்றும் கோவிந்தன்பாளையம் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்க செயலாட்சியராகவும், திருச்செங்கோடு உதவி அமலாக்க அலுவலர் விஜயராணி - ஈரோடு சரக உதவி இயக்குனர் மற்றும் அசோகபுரம் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்க செயலாட்சியராகவும் மாற்றப்

பட்டுள்ளனர்.

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