/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பணம் ஏற்றி வந்த ஜீப் கவிழ்ந்து விபத்து
ADDED : ஆக 13, 2026 06:09 AM
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சத்தியமங்கலம்:சத்தியமங்கலம் அருகே, பணம் ஏற்றி வந்த பொலிரோ ஜீப் கவிழ்ந்தது. இதில் பயணம் செய்த 5 பேர் உயிர் தப்பினர்.
ஈரோட்டில்
இருந்து சத்தியமங்கலம் தனியார் வங்கி, ஏ.டி.எம்.,க்கு பணம்
நிரப்புவதற்காக பொலீரோ ஜீப்பில் டிரைவர் உட்பட ஐந்து பேர் சென்றனர்.
ஜீப்பை ஈரோடு ஆர்.என்.புதுாரை சேர்ந்த சாந்த் பாஷா, 35, ஓட்டி வந்தார்.
நேற்று மாலை கோபி சாலையில், அரசு மகளிர் பள்ளி அருகே வரும் போது
கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஜீப் கவிழ்ந்தது. இதில் வந்த ஐந்து பேரும் உயிர்
தப்பினர். பின்பு ஜீப்பை அப்புறப்படுத்தி, அதில் கொண்டு வரப்பட்ட, 25
லட்சம் ரூபாயை வங்கி மேலாளர் பத்திரமாக மீட்டு சென்றார். இச்சம்பவம்
தொடர்பாக சத்தியமங்கலம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.