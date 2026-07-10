/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ குழந்தையுடன் தாய் மாயம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:40 AM
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பெருந்துறை:பெருந்துறையை
அடுத்த கூரபாளையத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளி பழனிசாமி, 30; இவரின் மனைவி
நளினி, 26; தம்பதிக்கு ஆறு வயதில் மகள் உள்ளார். வீட்டில் இருந்த மனைவி,
மகளுடன் மாயமாகி விட்டதாக, பெருந்துறை போலீசில் பழனிசாமி புகார்
செய்துள்ளார். இதன்படி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.
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வெள்ளித்திருப்பூர் அருகேயுள்ள மாத்துார் அடப்பு தெருவை சேர்ந்தவர்
குருசாமி, 46; மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர். கோவை தனியார்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், அதே பகுதியில் உள்ள
அக்கா வீட்டில் தங்கியிருந்தார். ஈரோடு செல்வதாக கூறி சென்ற குருசாமி
வீடு திரும்பவில்லை. புகாரின்படி வெள்ளித்திருப்பூர் போலீசார்
தேடி வருகின்றனர்.