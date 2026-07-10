பெண்ணிடம் சங்கிலி பறிக்க முயன்ற இரண்டு பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:40 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலை
எக்கட்டாம்பாளையம் நல்லபாழியை சேர்ந்தவர் சுசீலா, 41;
பொறையன்காடு அங்கன்வாடி உதவியாளர். மகளுக்கு கல்லூரி கட்டணம்
செலுத்துவதற்காக ஈங்கூர் அருகே உள்ள கல்லுாரிக்கு ஸ்கூட்டி பெப்
வாகனத்தில் நேற்று முன்தினம் மதியம் சென்றார். பணம் கட்டிவிட்டு
வீட்டுக்கு திரும்பினார்.
கணுவாய் இறக்கம் அருகே யமஹா எம்.டி.,
பைக்கில் வந்த இருவர், சுசீலா போட்டிருந்த கவரிங் நகையை தங்க சங்கிலி என
நினைத்து பறிக்க முயன்றனர். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சுசீலா,
சங்கிலியை இறுகப் பிடித்து கொண்டு கூச்சலிட்டார். இதனால் பைக்
கொள்ளையர் தப்பி விட்டனர்.
இந்நிலையில் சுசீலாவிடம் நகை பறிக்க
முயன்ற நாகை, சூரமங்லம், கோவில் வீதி யுவராஜா, 25; திருப்பூர்
வீரபாண்டி அய்யம்பாளையம் சபரி விஜய்,27; ஆகியோரை கைது செய்து,
பெருந்துறை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனர்.