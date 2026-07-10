விடுமுறையில் ஆய்வு கூட்டம் நடத்த எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:46 AM
ஈரோடு:தமிழ்நாடு
வருவாய் துறை அலுவலர் சங்கம் சார்பில், மாவட்ட தலைவர் ரமேஷ் தலைமையில்,
ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், ஆர்ப்பாட்டம்நடந்தது.
வருவாய்
துறை அலுவலர்களின் நீண்ட கால பிரச்னை, சிப்காட், டாஸ்மாக், மாநில
மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை நில எடுப்பு பிரிவுகளின் பிரச்னைகள் குறித்து
அமைச்சர்கள், உயர் அதிகாரிகளிடம் நேரில் சந்தித்து பேச வழி செய்ய
வேண்டும். சட்டசபை தேர்தல் முடிந்து, 2 மாதங்கள் ஆகியும் வருவாய்
துறையினர் செலவிட்ட தொகையை தேர்தல் ஆணையம் இதுவரை விடுவிக்கவில்லை.
சனி, ஞாயிறு உள்ளிட்ட அரசு விடுமுறை நாட்களில் அரசு விழா, ஆய்வு
கூட்டங்களை தவிர்க்க வேண்டும்.
வருவாய் துறை வழங்கும்
சான்றிதழ்களின் விசாரணை கால வரம்பை குறைக்கும் நடவடிக்கையை கைவிட
வேண்டும். நீண்ட காலமாக வருவாய் துறையில் காலியாக உள்ள, 3,000 க்கும்
மேற்பட்ட அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பது
உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.