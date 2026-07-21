உயர்மின் கோபுர திட்டம் ரத்து செய்ய கோரி மனு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:27 AM
ஈரோடு; தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க, ஈரோடு மேற்கு மாவட்ட செயலர் சண்முகசுந்தரம் தலை-மையில், 150க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு வழங்கி கூறியதாவது:
திருப்பூர் மாவட்டம் காவுத்தம்பாளத்தில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அரியலுார் வரை, ஐந்து மாவட்டங்களில் விளைநிலங்கள் வழியாக, 765 கிலோ வோல்ட் உயர் மின் பாதை அமைக்க, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வரு-கிறது. இதற்கான வரைபடமும் வெளியிடப்பட்-டுள்ளது. அதில் நாமக் கல் மாவட்டம் சோழசிரா-மணி - ஈரோடு மாவட்டம் பாசூர், மொடக்குறிச்சி, அனுமன்பள்ளி, தொட்டிபாளையம், வெள்ளோடு, ஈங்கூர், சென்னிமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 4,000 ஏக்கர் விளைநிலங்கள் வழியாக திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. விளை நிலங்கள் வழி-யாக செல்லாமல், சாலையோரமாக புதைவட கேபிள் மூலம் மத்திய அரசு செயல்படுத்த வேண்டும். மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே உயர் மின் கோபுர திட்டத்தால் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு கூறினர்.