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மின் பயனீட்டாளர் குறைதீர் கூட்டம்

மின் பயனீட்டாளர் குறைதீர் கூட்டம்

ADDED : நவ 15, 2026 06:20 AM

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ADDED : நவ 15, 2026 06:20 AM

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ஈரோடு:ஈரோடு மின் பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் தலைமையில் வரும், 18ம் தேதி காலை, 11:00 மணிக்கு மின் பயனீட்டாளர் மாதாந்திர குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது.

'செயற்பொறியாளர், கோட்ட அலுவலகம், 33/11 கி.வோ.துணை மின் நிலைய வளாகம், கருமாண்டிசெல்லி பாளையம், சேனிடோரியம், பெருந்துறை - 638052' என்ற முகவரியில் நடக்கும் கூட்டத்தில் பெருந்துறை, வெள்ளோடு, ஈங்கூர், கொடுமணல், சென்னிமலை, கவுண்டச்சி

பாளையம், விஜயமங்கலம், பிடாரியூர், புதுப்பாளையம், நல்லாம்பட்டி பகுதி பயனீட்டாளர்கள், கோரிக்கை மற்றும் குறைகளுக்கு, மனு வழங்கி தீர்வு பெறலாம்.

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