/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ 31ல் தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:25 AM
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ஈரோடு; ஈரோடு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டு மையத்தில் ஒவ்-வொரு மாதமும், மூன்றாம் வெள்ளி கிழமை தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்-படுகிறது. இதன்படி இந்த மாதத்துக்கான முகாம் வரும், 31ம் தேதி காலை, 10:00 முதல் மதியம், 3:00 மணி வரை நடக்க உள்ளது.
வேலை அளிப்போர், வேலை பெற வருவோர் இலவச-மாக பங்கேற்கலாம். கூடுதல் விபரத்துக்கு, 86754 12356, 94990 55942 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.