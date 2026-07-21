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கோணவாய்க்கால் பிரிவு அருகில் மேம்பாலம் கேட்டு போராட்டம்
கோணவாய்க்கால் பிரிவு அருகில் மேம்பாலம் கேட்டு போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:30 AM
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பவானி; பவானி அருகே லட்சுமி நகர், கோணவாய்க்கால் ரிங்ரோடு அருகே சேலம் -- கோவை என்.ஹெச்.44 செல்கிறது. இந்த கோணவாய்க்கால் இணைப்பு சாலை பகுதியில் காலை மற்றும் மாலை நேரங்-களில் போக்குவரத்து அதிகமாக இருப்பதால், ரிங்ரோடு சாலையை கடக்க மக்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றர்.
இதனால் அவ்வப்போது விபத்து ஏற்பட்டு உயிர் பலியும் ஏற்படுகிறது.தேசிய நெடுஞ்சாலை லட்சுமி நகர், கோண-வாய்க்கால் ரிங்ரோடு பகுதியில் மேம்பாலம் அமைத்தால், விபத்து நடப்பது குறையும். எனவே இப்பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்று, இப்பகுதி மக்கள் போராடி வருகின்றனர். ஆனாலும் நடவடிக்கை இல்லை. இந்நிலையில் மேம்பாலம் அமைக்க வலியுறுத்தி, ஒருங்கி-ணைப்பாளர் விஜயகுமார் தலைமையில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில் ஏரா-ளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.