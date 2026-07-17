/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கல்வி உபகரண பொருள் வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:15 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு:மறைந்த
தமிழக முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு பள்ளி
மாணவ-மாணவிகளுக்கு டைரி, டை, பெல்ட், ஐ.டி.கார்டு வழங்கும்
நிகழ்ச்சி, ஈரோடு எஸ்.கே.சி. சாலை மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில்
நேற்று நடந்தது. ஈரோடு வட்டார கல்வி அலுவலர் சாந்தி தலைமை வகித்தார்.
பள்ளியில்
படிக்கும் எல்.கே.ஜி., யு.கே.ஜி., மாணவ மாணவிகளுக்கு ரூ.10 ஆயிரம்
மதிப்புள்ள புத்தகங்களை சொந்த செலவில் வட்டார கல்வி அலுவலர்
வழங்கினார். பள்ளியில் படிக்கும் அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும்
நிகழ்வில் தலைமை ஆசிரியர் சுமதி, ஆசிரியர் மல்லிகா உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.