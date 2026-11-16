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நந்தா சித்த மருத்துவ கல்லுாரியில் மாணவர்களுக்கு வரவேற்பு விழா
நந்தா சித்த மருத்துவ கல்லுாரியில் மாணவர்களுக்கு வரவேற்பு விழா
ADDED : நவ 15, 2026 06:19 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
நந்தா சித்த மருத்துவக்கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனையின்,
முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு வரவேற்பு விழா நடந்தது.
ஸ்ரீநந்தா கல்வி
அறக்கட்டளை தலைவர் சண்முகன் தலைமை வகித்தார். அறக்கட்டளை
அங்கத்தினர் பானுமதி சண்முகன் குத்து விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார்.
ஸ்ரீநந்தா கல்வி அறக்கட்டளை இணை நிர்வாக அறங்காவலர் நந்தகுமார்
பிரதீப் முன்னிலை வகித்தார். சிறப்பு விருந்தினராக வாழ்க்கை
வழிகாட்டி, பேச்சாளர், எழுத்தாளர் மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டு
பயிற்சியாளருமான ஈரோடு கதிர் பங்கேற்றார். மாணவ, மாணவியருக்கு
அறிவுரை, சமூக பொறுப்புகள் குறித்து விளக்கி பேசினார்.
ஸ்ரீநந்தா
கல்வி அறக்கட்டளை இணை நிர்வாக அறங்காவலர் திருமூர்த்தி, நிர்வாக
அலுவலர் தர்மராஜ் உள்ளிட்டோர், முதலாமாண்டு மாணவர்களை பாராட்டி,
வாழ்த்தினர்.