/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பஸ்களில் ஏர் ஹாரன்கள் அகற்றம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:47 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு ஜி.ஹெச்., ரவுண்டானா பகுதியில், ஈரோடு தெற்கு போக்குவரத்து போலீசார் நேற்று போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர். அப்போது ஸ்டாப்பில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக தனியார் டவுன் பஸ் (நெ-1) நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இன்ஸ்பெக்டர் பஸ்சை எடுத்து செல்ல உத்தரவிட்டார். வழக்கமாக இங்குதான் நிறுத்தப்படும் என டிரைவர் தெரிவித்து, ஏர் ஹாரன் அடித்து இயக்க துவங்கினார். ஏர் ஹாரனை அகற்ற உத்தரவிடப்பட்டது. ஏர் ஹாரன் பொருத்தியதால், 1,500 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அந்த வழியாக வந்த அனைத்து தனியார் பஸ்களிலும் ஏர் ஹாரன் சோதனை நடத்தினர். இதில் நான்கு பஸ்களில் ஏர் ஹாரன்கள் அகற்றப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.