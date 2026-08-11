/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ ஈரோட்டில் இருந்து நாளை சிறப்பு ரயில்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:27 AM
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ஈரோடு: ஈரோட்டில் இருந்து நாளை (31) மதியம் 2:35 மணிக்கு ஒடிசா மாநிலம் சம்பல்பூர் வரை செல்லும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் புறப்-படுகிறது. சேலத்துக்கு, 3:40 மணிக்கும், ஜோலார்பேட்டைக்கு மாலை, 5:58 மணிக்கும் செல்கிறது.
சனிக்கிழமை நள்ளிரவு, 11:15 மணிக்கு சம்பல்பூரை ரயில் சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் காட்பாடி, பெரம்பூர்,கூடூர், நெல்லுார், ஓங்கோல், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி, சாமல்கோட், கோட்டவலசு, பாப்பிலி, ராயகடா, பாலான்கீர் வழியாக சம்பல்பூர் செல்கிறது. பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை குறைக்க சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக தென்னக ரயில்வே சேலம் கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.