/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ எல்லையில் எஸ்.பி., ஆய்வு
ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 AM
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சத்தியமங்கலம்:காவிரியின்
குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட வலியுறுத்தி கன்னட சலுவாலி வாட்டாள் பக்சா
கட்சி தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையில் விவசாய சங்கத்தினர் நேற்று
பந்த் நடத்த அழைப்பு விடுத்திருந்தனர்.
இதனால்
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள, தமிழக-கர்நாடக எல்லையான
காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடியில் தாளவாடி போலீசார் நேற்று பாதுகாப்பு
பணியில் ஈடுபட்டனர். அதேசமயம் கர்நாடகாவில் இருந்து அனைத்து
வாகனங்களும் தமிழகத்துக்கு சென்று வந்தன.
சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து அரசு பஸ்கள் தவிர அனைத்து
வாகனங்களும்
சென்றன. மதியம், 2;00மணி முதல் அரசு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் ஈரோடு எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதி, கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ்
நகர் மாவட்ட துணை எஸ்.பி., சினேக ராஜ் ஆகியோர், தங்கள் எல்லை பகுதியில்
ஆய்வு செய்தனர்.