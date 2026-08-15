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எல்லையில் எஸ்.பி., ஆய்வு

எல்லையில் எஸ்.பி., ஆய்வு

ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 AM

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சத்தியமங்கலம்:காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட வலியுறுத்தி கன்னட சலுவாலி வாட்டாள் பக்சா கட்சி தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையில் விவசாய சங்கத்தினர் நேற்று பந்த் நடத்த அழைப்பு விடுத்திருந்தனர்.

இதனால் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள, தமிழக-கர்நாடக எல்லையான காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடியில் தாளவாடி போலீசார் நேற்று பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அதேசமயம் கர்நாடகாவில் இருந்து அனைத்து வாகனங்களும் தமிழகத்துக்கு சென்று வந்தன.

சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து அரசு பஸ்கள் தவிர அனைத்து

வாகனங்களும் சென்றன. மதியம், 2;00மணி முதல் அரசு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் ஈரோடு எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதி, கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ் நகர் மாவட்ட துணை எஸ்.பி., சினேக ராஜ் ஆகியோர், தங்கள் எல்லை பகுதியில் ஆய்வு செய்தனர்.

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