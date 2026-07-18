/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/மூதாட்டி வீட்டில் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:19 AM
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ஈரோடு:காஞ்சிகோவில்
பள்ளபாளையத்தை சேர்ந்தவர் சரஸ்வதி, 74; கணவர் இறந்து விட்டார்.
மகனும் இறந்து விட்ட நிலையில், மருமகள் அவரது பெற்றோர் வீட்டுக்கு
சென்று விட்டார். தனியாக வசித்து வந்த சரஸ்வதிக்கு ஒரு மாதமாக உடல்
நிலை சரியில்லை.
இதனால் பெருந்துறை ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே வசிக்கும்
தனது தம்பி மகன் வீட்டுக்கு, 10 நாளுக்கு சென்றுவிட்டார். நேற்று
முன்தினம் சரஸ்வதி வீட்டு செடிகளுக்கு, பக்கத்து வீட்டில் வசிப்பவர்
தண்ணீர் ஊற்ற சென்றார். வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதை கண்டு,
சரஸ்வதியிடம் தகவல் தெரிவித்தார். அவர் வந்து பார்த்தபோது வீட்டின்
பீரோவில் இருந்த, 10,000 ரூபாய், வெள்ளி அரைஞாண் கொடி திருட்டு போனது
தெரிந்தது. புகாரின்படி காஞ்சிகோவில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.