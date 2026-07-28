/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கல் குவாரி, கிரஷருக்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:28 AM
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ஈரோடு; ஈரோடு கலெக்டர் கந்தசாமியிடம், பெருந்துறை தாலுகா பெத்தாம்பாளையம், நரிப்பாளையம் கிராம மக்கள், குப்பண்ண கவுண்டர் தெரு மக்கள், மனு வழங்கி கூறியதாவது:
நரிப்பாளையம் குடியிருப்பு பகுதிக்கு மிக அருகே, 10 ஏக்கருக்கு மேல் உள்ள இடத்தில் குவாரி அமைப்பதாக அறிந்தோம். இப்பகுதி விவ-சாயம், இயற்கை வளம் உள்ள பகுதி. குவாரி, கிரஷர் அமைத்தால், இயற்கையான ஓடை, 20க்கும் மேற்பட்ட கிணறு, விளை நிலங்கள் பாதிக்கும். குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும். கிரஷர், குவாரி அமைப்பதை தடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.
இப்பகுதியில் ஏற்கனவே செயல்பட்ட குவாரி, கிரஷரை நிறுத்தக்கோரி போராட்டம் நடத்தி, மனு வழங்கி சில மாதங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு மீண்டும் திறப்பது, மக்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்ப-டுத்தி வருகிறது என்றும் தெரிவித்தனர்.