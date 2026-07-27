ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த இந்திலி டாக்டர் ஆர்.கே.எஸ்., கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் காவல்துறை சார்பில் குற்றத்தடுப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடந்தது.
ஆர்.கே.எஸ்., கல்வி நிறுவனங்களின் நிர்வாக அலுவலர் மோகனசுந்தர் தலைமை தாங்கினார். கல்லுாரி வணிக மேலாண்மைத் துறைத் தலைவர் ராஜா முன்னிலை வகித்தார். கல்லுாரி துணை முதல்வர் அசோக் வரவேற்றார். சிறப்பு விருந்தினர் ஏடி.எஸ்.பி., திருமால் சிறப்புரையாற்றினார்.
கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் புவனேஸ்வரி, சைபர் குற்றவியல் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் விஷ்ணுபிரியா, சிங்கப்பெண் அதிரடி படை சப் இன்ஸ்பெக்டர் பரிமளா, சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் பிரிவு சப் இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் பெண்கள் பாதுகாப்பு, சைபர் கிரைம் மற்றும் சமூக வலைதள குற்றங்களிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். கல்லுாரி அலுவலர் லோரா நன்றி கூறினார்.