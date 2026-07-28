கட்டட தொழிலாளர் சங்க மாவட்ட கூட்டம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ கட்டட தொழிலாளர் சங்க மாவட்ட கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM
அ நிறம் | அளவு
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் கட்டட தொழிலாளர் சங்க மாவட்ட கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் வெங்கடேஷ் தலைமை தாங்கினார். மாநில மகளிர் அணி தலைவர் சித்ரா, இளைஞர் அணி துணைச் செயலாளர் சார்லி வின்சன்ட் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர் அன்பழகன் வரவேற்றார்.
இணைச் செயலாளர் வேலு, முனியப்பிள்ளை, செந்தில்முருகன், ராஜேந்திரன், முத்துசாமி, குமார், பெரியசாமி, ரிஷிவந்தியம் ஒன்றிய தலைவர் பூமிநாதன் ஆகியோர் வாழ்த்திப் பேசினர்.
கூட்டத்தில் இன்று 29ம் தேதி சென்னையில் நடக்கும் கட்டட தொழிலாளர் சங்க மாநில மாநாட்டில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சார்பில் திரளானோர் பங்கேற்பது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.