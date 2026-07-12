கண் பரிசோதனை முகாம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:02 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில், ரோட்டரி கிளப், கோவை சங்கரா கண் மருத்துவ மையம் சார்பில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம் நடந்தது.
டி.எம்.பள்ளி வளாகத்தில் நடந்த முகாமிற்கு, ரோட்டரி தலைவர் துரை தலைமை தாங்கினார். முன்னாள் துணை ஆளுனர்கள் முத்துக்கருப்பன், வெங்கடேசன், சுரேஷ், செயலாளர் ஸ்டாலின் முன்னிலை வகித்தனர். ஜோசப் பள்ளி நிர்வாகி சீனுவாசன் வரவேற்றார். சங்கராபுரம் தாசில்தார் வைரக்கண்ணன் முகாமை தொடங்கி வைத்தார்.
முகாமில் துணை ஆளுனர் சுதாகரன், இன்னர் வீல் கிளப் தலைவி கீதா, வியாபாரிகள் சங்க செயலாளர் குசேலன், பாண்டலம் கோவில் அரிமா சங்க தலைவர் விஜயகுமார், வாசவி கிளப் தீபா மற்றும் ரோட்டரி முன்னாள் தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
கோவை சங்கரா கண் மருத்துவ மைய டாக்டர்கள் குழுவினர் 575 பேருக்கு கண்களை பரிசோதனை செய்தனர். இதில் 270 பேர் அறுவை சிகிச்சைக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டு கோவை அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். ரோட்டரி பொருளாளர் பிரகாஷ் நன்றி கூறினார்.