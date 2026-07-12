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ரேஷன் அரிசி கடத்தியவர் கைது 3 டன் பறிமுதல்; ஒருவர் கைது
ரேஷன் அரிசி கடத்தியவர் கைது 3 டன் பறிமுதல்; ஒருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:02 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே 3 டன் ரேஷன் அரிசி கடத்தியவரை போலீசார் கைது செய்து, 3 டன் அரிசியை பறிமுதல் செய்தனர்.
சங்கராபுரம் ஆற்றுப்பாலம் அருகே சப் இன்ஸ்பெக்டர் பிரதாப்குமார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டார். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த பிக்அப் வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், 3 டன் ரேஷன் அரிசி கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அரிசி கடத்தியவர் சங்கராபுரம் அடுத்த எஸ்.வி.பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அய்யாகண்ணு மகன் வினோத்குமார், 32; என தெரியவந்தது. உடன் அவரை கைது செய்து, வேன் மற்றும் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளை உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.