போக்குவரத்திற்கு இடையூரான தள்ளுவண்டி கடைகள்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:01 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி காந்தி ரோட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் வகையில், சாலையை ஆக்கிரமித்துள்ள தள்ளுவண்டி கடைகளை அகற்ற வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி நகர பகுதியில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமமடைகின்றனர். இதில், கடந்த 2024ம் ஆண்டு காந்தி ரோட்டில் பாசன வாய்க்காலை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த கட்டட சுவர்கள், கோவில்கள் மற்றும் வணிக வளாக கடைகள் இடித்து அகற்றப்பட்டது. நான்குமுனை சந்திப்பில் இருந்து வாய்க்கால் மேட்டு தெரு வரை சாலை அகலப்படுத்தப்பட்டது.
இதனால் காந்தி ரோட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஓரளவுக்கு குறைந்தது. இந்நிலையில், காந்தி ரோட்டில் சிலர் தள்ளுவண்டிகளில் பழம் மற்றும் இரவு நேர டிபன் கடை அமைத்துள்ளனர். இந்த தள்ளுவண்டி கடைகளால் வாகனங்கள் எளிதில் கடந்து செல்ல முடிவதில்லை.
குறிப்பாக, காலை மற்றும் மாலை பள்ளி, கல்லுாரி வாகனங்கள் செல்லும் போது போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் உள்ள கடைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையெனில் தற்காலிக கடைகளின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, காந்தி ரோட்டில் சாலையோர தள்ளுவண்டி கடைகளை அகற்றிட நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.