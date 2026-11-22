UPDATED : நவ 21, 2026 05:13 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:10 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் அ.ம.மு.க., மாவட்ட நிர்வாகிகள் அறிமுகம் மற்றும் செயல்வீரர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் பால்ராஜ் தலைமை தாங்கினார். கட்சியின் அமைப்பு செயலாளர் ஜெயபிரகாஷ் முன்னிலை வகித்தார்.
சிறப்பு விருந்தினர் முன்னாள் துணை பொதுச் செயலாளர் செந்தமிழன் பேசுகையில், ‘தமிழகத்தில் கலெக்டருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது. தமிழகத்தின் 60 ஆண்டு கால வளர்ச்சிக்கு தற்போதைய 6 மாத கால ஆட்சி மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாளிதழ்களை திறந்தாலே தினந்தோறும் படுகொலை செய்திகள் வருகின்றன. சட்டம் ஒழுங்கை தன் கையில் வைத்திருக்கும் முதல்வர் இதற்கு பதிலளிக்க மறுக்கிறார்’ என்றார்.
கூட்டத்தில் வடக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் கள்ளக்குறிச்சி ராஜாமணி, விழுப்புரம் மணிகண்டன் ஆகியோர் நிர்வாகிகளுக்கு கட்சி பணி குறித்து ஆலோசனை வழங்கினர்.
புதிதாக பொறுப்பேற்ற ஒன்றிய செயலாளர்கள் மதுசூதனன், ராமன், தங்கதுரை, மாய வேலாயுதம், செல்வகுமார், பிற அணி மாவட்ட செயலாளர்கள் முகமதுபரத், கும்கி ரமேஷ், கிருபாநிதி, ஜெகன் ரவி, நகர செயலாளர் மாரிகண்ணு, சின்னதுரை, மகளிர் அணி வள்ளியம்மை, கண்ணன் ஆகியோர் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டனர்.
மாவட்ட மகளிர் அணி செயலாளர் சாந்தி நன்றி கூறினார்.