﻿ ரத்த தான முகாம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:49 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் வருவாய் துறை அலுவலர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மற்றும் சுகாதாரத்துறை சார்பில் நடந்த ரத்த தான முகாமை கலெக்டர் துவக்கி வைத்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த முகாமிற்கு கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கி, முகாமினை துவக்கி வைத்தார். டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா முன்னிலை வகித்தார். கள்ளக்குறிச்சி மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை ரத்த வங்கி அலுவலர் விஜயகுமார் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் ரத்தம் தானம் செய்வதன் அவசியம், நன்மைகள் குறித்து பேசினர். இதில், 75 யூனிட் ரத்தம் தானமாக பெறப்பட்டது. முகாமிற்கான ஏற்பாடுகளை வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்க கூட்டமைப்பின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஆனந்தகிருஷ்ணன், தவமணி, செந்தில்முருகன், ஜெகன், முருகன், ரவிச்சந்திரன், வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் ரவி ஆகியோர் ஏற்பாடு செய்தனர்.